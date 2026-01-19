ETV Bharat / international

ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ, 21 ਮੌਤਾਂ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ

ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।

SPAIN TRAIN COLLISION
ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ (AFP)
author img

By ANI

Published : January 19, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੈਡ੍ਰਿਡ: ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੋਰਡੋਬਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 70 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।

21 ਮੌਤਾਂ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ

ਯੂਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੋਰਡੋਬਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਰੀਓ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅਡਮੁਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਇਰੀਓ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਮਾਲਾਗਾ ਤੋਂ ਮੈਡ੍ਰਿਡ-ਪੋਰਟਾ ਡੀ ਅਟੋਚਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਰੀਓ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਡ੍ਰਿਡ-ਹੁਏਲਵਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ AVE ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ, ਰੇਨਫੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਡੱਬੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੱਕਰ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਯੂਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਚਾਲਕ ADIF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਅੰਡੇਲੂਸੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੇਨਫੇ ਅਤੇ ਇਰੀਓ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ RTVE ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਲਵਾਡੋਰ ਜਿਮੇਨੇਜ਼, ਜੋ ਮਾਲਾਗਾ ਤੋਂ ਇਰੀਓ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਖਰੀ ਦੋ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ 6:40 ਵਜੇ ਮਾਲਾਗਾ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।"

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਕੋਰਡੋਬਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਜੈਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਪੇਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਆਸਕਰ ਪੁਏਂਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ADIF ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਡਿਆਜ਼ ਆਯੂਸੋ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ "ਕੋਰਡੋਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਅੰਡੇਲੂਸੀਅਨ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮਾਂ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਅਟੋਚਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ
ਸਪੇਨ ਟਰੇਨ ਹਾਦਸਾ
ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸਾ
SPAIN ACCIDENT
SPAIN TRAIN COLLISION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.