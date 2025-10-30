ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਰਸਮੀ ਮਾਰਚਿੰਗ ਟੁਕੜੀ ਬਣਾਈ
"1914 ਸਿੱਖ" ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : October 30, 2025 at 3:58 PM IST
ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮਾਰਚਿੰਗ ਟੁਕੜੀ "1914 ਸਿੱਖ" ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀ-ਐਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲ ਵਰਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
1914 ਸਿੱਖ ਦਾ ਗਠਨ
ਨਵੀਂ ਮਾਰਚਿੰਗ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਟੁਕੜੀ ਬਣਾਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਇਲ ਲੈਂਸਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰਲ ਅਤੇ 1914 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, 28 ਸਾਲਾ ਅਵੀ ਕੌਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ।"
ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਮਾਰਚਿੰਗ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।"
ਪਰੇਡ ਸਕੁਏਅਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਡ ਸਕੁਏਅਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯਾਦ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਜੈਂਟ ਅਤੇ 1917 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ "ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ" ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨੀ ਸੀ।"
ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੈ।" (ਏਐਫਪੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)