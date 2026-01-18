ETV Bharat / international

ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ 17ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

17th edition of India-Maldives-Sri Lanka Friendship Exercise begins in Maldives
ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ 17ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ (Indian Coast Guard/ANI TWEE)
By ANI

Published : January 18, 2026 at 12:00 PM IST

ਮਾਲੇ: ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 17ਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੜਾਅ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ, ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲ (MNDF) ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਟੇਬਲਟੌਪ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਬੋਰਡਿੰਗ SOPs ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਮਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ 17ਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਤਿਕੋਣੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ MARPOL ਅਤੇ VBSS ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 'SAGAR' ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ-ਫਸਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਲਦੀਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, DOSTI-17 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਲਦੀਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ, ਮਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ, ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।" ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਘਸਾਨ ਮੌਮੂਨ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "DOSTI ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। DOSTI ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹਿਲਮੀ, ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਗਿਆਸ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

