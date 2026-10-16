ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ, 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 1 ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : October 16, 2026 at 8:12 AM IST
US Elementary School Shooting: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਬੇਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮਾਈਕ ਕ੍ਰਾਂਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ 5, 8 ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਾਂਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ, 7, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, 54, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਬੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ । ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ੀਲਾ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ 911 ਕਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਵਰ ਰੇਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
'ਪੰਪ-ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 911 ਹੋਰ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਪ-ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
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ਓਰੇਗਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਡ, ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਤੋਂ 100 ਮੀਲ (160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 459 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਓਰੇਗਨ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀਨਾ ਕੋਟੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿਲ "ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।