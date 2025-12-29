ETV Bharat / international

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

INDONESIA NURSING HOME FIRE
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)
By ANI

Published : December 29, 2025 at 1:42 PM IST

ਜਕਾਰਤਾ: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨਾਡੋ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।

ਸਿਨਹੂਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਯੰਗਕਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਾਡੋ ਦੇ ਪਾਲ ਦੁਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਨੋਮਟ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟੀ ਵੇਰਾਧਾ ਦਮਾਈ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 8:36 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਨਾਡੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਡੋ ਸ਼ਹਿਰ ਖੇਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਾ ਬੁੰਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਨਹੂਆ ਨੇ ਹਸੀਬੂਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸਨਾਵਾ ਅਦਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:10 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। 10 ਫਾਇਰ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਤੱਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 8:00 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

