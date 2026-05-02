ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ 14 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 14 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
Published : May 2, 2026 at 9:47 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ੰਜਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਬ ਫਟਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਏ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਘਟਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਘਟਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, IRGC ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਤਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਲਾਅਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਤਹਿਰਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।,"
ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਖੰਡਤ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੰਡਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।