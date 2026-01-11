ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 116 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : January 11, 2026 at 1:49 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 116 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 116 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,600 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤ ਖੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਈਰਾਨ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ!" ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪੁਨਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸ਼ਹਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 725 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (450 ਮੀਲ) ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਸ਼ਹਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (500 ਮੀਲ) ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਮ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ਵਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਵਾਹੇਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ "ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਉਟਲੈਟ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ "ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਪਹਿਲਵੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਵੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ 1979 ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।