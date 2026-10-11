ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਜਿਬੂਤੀ ਨੇੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਨਾਲ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 109 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 116 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
Published : October 11, 2026 at 7:15 PM IST
ਜਿਨੇਵਾ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਗਠਨ (IOM) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਬੂਤੀ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ 305 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 109 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਇਥੋਪੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਚ ਗਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 116 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। IOM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਬੂਤੀ ਤੋਂ ਯਮਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਓਬੋਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਹੇਰੇ ਨੇੜੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 52 ਪੁਰਸ਼, 42 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 15 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
IOM ਆਪਣੇ ਓਬੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ (MRC) ਵਿਖੇ 64 ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
At least 109 migrants, including 15 children, have died and over 116 remain missing after a boat capsized off #Djibouti. IOM is assisting survivors as search and rescue operations continue. https://t.co/zLxda3CM1c— IOM - UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) October 11, 2026
ਜਿਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਓਐਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕੋਇਸੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਬੂਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, IOM ਨੇ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਜਿਬੂਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ, ਯਮਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।