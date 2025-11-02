ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, 10 ਜ਼ਖਮੀ, 9 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ।
By ANI
Published : November 2, 2025 at 3:12 PM IST
ਲੰਡਨ: ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ (ਬੀਟੀਪੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬੀਟੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Ten people have been taken to hospital following a multiple stabbing on a train in Cambridgeshire.— British Transport Police (@BTP) November 2, 2025
Nine are believed to have suffered life-threatening injuries.
A major incident has been declared and @TerrorismPolice are supporting our investigation.https://t.co/kpyeKWR8cQ
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। BTP ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੈਮਬ੍ਰਿਜਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
BTP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਮ 6:25 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਡੌਨਕਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਰਾਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੰਟਿੰਗਡਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। BTP ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੰਟਿੰਗਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜਸ਼ਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਡੌਨਕਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਰਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 6:25 ਵਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ।" ਬੀਟੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸ ਕੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025
My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.
Anyone in the area should follow the advice of the police.
ਕੇਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਸੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ "ਭਿਆਨਕ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਹੰਟਿੰਗਡਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।" ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਮੈਂ ਹੰਟਿੰਗਡਨ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।
ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ," ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।