ETV Bharat / health

ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਪਛਾਣ?

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

HEART ATTACKS CAUSES
HEART ATTACKS CAUSES (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 1, 2026 at 3:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

HEART ATTACKS CAUSES: ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਸੋਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ, ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੋਜ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੈਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਛਾਣ?

ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਦ ਅਮੈਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AHA) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਕਸਰ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ: ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (DVT) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਤਲਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। DVT ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ-ਥ੍ਰੋਮੋਬੈਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਮਕ ਸਥਾਈ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ) ਵਿੱਚ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਜ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸੋਜ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। NCBI ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੀਬਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਮ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਡੀਮਾ (ਸੋਜ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਜਿਗਰ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ: ਇੱਕ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੂਣ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਸੋਜ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਅਲਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-attack/symptoms-causes/syc-20373106

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

HEART ATTACK SYMPTOMS
SIGNS OF HEART ATTACK
SYMPTOMS OF A HEART ATTACK IN FEET
HEART ATTACKS CAUSES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.