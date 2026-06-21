ETV Bharat / health

ਯੋਗਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਯੋਗਾ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026 (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : June 21, 2026 at 11:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਲੀਨਿਕਲ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗਾ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹਾਰਮੋਨਸ, ਸੈੱਲਾਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਮਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਧਿੰਦਰਾ ਵੂਟੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮਤ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ "ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਮਰ ਲਈ ਯੋਗਾ" ਥੀਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦਾ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਸੁਪਰਆਕਸਾਈਡ ਡਿਸਮਿਊਟੇਜ਼ (SOD) ਅਤੇ ਗਲੂਟਾਥਿਓਨ ਵਰਗੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ IL-6 ਅਤੇ CRP ਵਰਗੇ ਸੋਜਸ਼ ਮਾਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ (MRI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਫ੍ਰੰਟਲ ਕਾਰਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇਹ ਖੇਤਰ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੈਗਸ ਨਰਵ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਫੈਕਟਰ (BDNF) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਾ ਤਾਕਤ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ

ਯੋਗਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਨ ਆਸਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗਾ ਦੌਰਾਨ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਦਬਾਅ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ

ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  1. ਭਾਵੇਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਕੁਐਟਸ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਦਮਾਸਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਸਲਿੱਪ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਐਂਟੀ-ਸਲਿੱਪ ਮੈਟ, ਯੋਗਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

YOGA DAY 2026
YOGA FOR THE ELDERLY
YOGA FOR DIABETES
YOGA FOR HEART HEALTH
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.