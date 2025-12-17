ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਇਆ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
Published : December 17, 2025 at 11:00 AM IST
ਸਾਲ 2025 ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਦੇਖੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਇਰਲ ਫਲੂ, ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਜਦਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਲਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀਆਂ?
ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਥਕਾਵਟ
- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
- ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
- ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ
- ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਣਾ
- ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਜਬਾੜੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
- ਠੰਢੇ ਪਸੀਨੇ
- ਮਤਲੀ
ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ICMR ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2026 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 700,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 2,500 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਥਕਾਵਟ
- ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ
- ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
- ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਹੋਣਾ
- ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
- ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਗਾਪਣ
- ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
- ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣਾ।
ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਥਾਮ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੀਓਪੀਡੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਮਾ, ਟੀਬੀ ਜਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਓਪੀਡੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਓਪੀਡੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀਡੀ ਦੇ 50 ਤੋਂ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਓਪੀਡੀ ਦਮਾ ਜਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਖੰਘ
- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
- ਘਰਘਰਾਹਟ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ
- ਥਕਾਵਟ
- ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਸੋਜ
ਰੋਕਥਾਮ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਿਮਾਰੀ (NAFLD) ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ (T2DM) ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਥਕਾਵਟ
- ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਰੋਕਥਾਮ
ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਟਾਪਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉੱਚ BMI ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਕਾਰਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਮੋਟੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ: WHO ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਣਾਅ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਲਝਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਘਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਫਸਣ, ਬੇਕਾਬੂ ਡਰ, ਇਕੱਲਤਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬਰਨਆਉਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ, ਡਿਜੀਟਲ ਥਕਾਵਟ, ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ: ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ।
ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (AMR): 2025 ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (AMR) ਜਾਂ ਸੁਪਰਬੱਗ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ: 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ (H5N1) ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਈਬੋਲਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-