World Stroke Day 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ

World Stroke Day: 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।

World Stroke Day 2025
ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ (File Photo)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 29, 2025 at 2:31 PM IST

5 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰ ਸਾਲ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.75-1.85 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਡਾ. ਰਜਤ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ 145 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1990 ਵਿੱਚ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 9.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘੁਰਾੜੇ (ਖਰਾਟੇ) ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ

ਡਾ. ਰਜਤ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੁਰਾੜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ (ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ) ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਘੁਰਾੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਰਾੜੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 50-60% ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਡਾ. ਰਜਤ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਸਧਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

World Stroke Day 2025
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਘੁਰਾੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 55 ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 15-49 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਹੋਮੋਸਿਸਟੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀ।"

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 11-12 ਕੇਸ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਟ੍ਰੋਕ 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 10-15% ਸਟ੍ਰੋਕ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਰਜਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਰ ਲਗਭਗ 56% ਸੀ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਜੋਖਮ 25.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

World Stroke Day 2025
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "25 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 45-64 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ (ਔਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ), ਅਤੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਵਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ "ਤੇਜ਼" ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਚਿਹਰਾ ਝੁਕਣਾ, ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ 4.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ- ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਚਓਡੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ.ਐਨ. ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਘੱਟ ਨਮਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਖਾਓ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ) ਦਰਮਿਆਨੀ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ।

ਸਟ੍ਰੋਕ ਰੋਕਥਾਮ ਸੁਝਾਅ

ਡਾ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਲਓ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ 7-9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ; ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

