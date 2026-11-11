ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Published : November 11, 2026 at 5:42 PM IST
World Pneumonia Day 2026: ਨਿਮੋਨੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ, ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2009 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਲਡ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ
ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਿਵਸ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ।
- ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ: ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।
- ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।
- ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਿਵਸ 2026 ਦਾ ਥੀਮ
ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਿਵਸ 2026 ਦਾ ਥੀਮ "ਨਿਮੋਨੀਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ" ਹੈ। ਇਹ ਥੀਮ ਐਵਰੀ ਬ੍ਰੇਥ ਕਾਉਂਟਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਬਿਹਤਰ ਟੀਕੇ: ਨਮੂਨੋਕੋਕਲ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਹੀਮੋਫਿਲਸ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਟਾਈਪ ਬੀ (Hib), ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬਿਹਤਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੂਲ: ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵਰਗੇ ਯੰਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ: ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਲਈ ਸਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਸਹਾਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ
ਸੀਡੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਵੀਓਲੀ ਨਾਮਕ ਛੋਟੀਆਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੈਲੀਆਂ ਤਰਲ ਜਾਂ ਪਸ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ: ਖੰਘ ਦੌਰਾਨ ਬਲਗ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਲੀ, ਹਰੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਖੰਘ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ: ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਕਸਰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਕੰਬਣਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਸਾਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਦ, ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ।
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਉਲਝਣ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਨਿਮੋਨੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:-
- ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘੂਰ-ਘੂਰ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ।
- ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
- ਅਸਾਧਾਰਨ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ।
- ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਨਿਮੋਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ: ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ: 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੀਓਪੀਡੀ), ਦਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਾਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਇਮਿਊਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-