World Mental Health Day: ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ 'ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਇਹ ਅਣਦਿੱਖੀ ਬਿਮਾਰੀ?

World Mental Health Day: ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ 'ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਇਹ ਅਣਦਿੱਖੀ ਬਿਮਾਰੀ?
World Mental Health Day:ਹਰ 100 ਚੋਂ 11 ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 10, 2026 at 5:21 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ:10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਵ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਹਰ 7 ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 1 ਮਰੀਜ਼ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 53.1 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 46.9 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ (ਲਗਭਗ 1 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿਅਕਤੀ) ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 970 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ) ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਭਾਵ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਮਾਗੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 2.7 ਫੀਸਦੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 9 ਤੱਕ 7.2 ਫੀਸਦੀ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 'ਚ 13.3 ਫੀਸਦੀ, 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ 15.4 ਫੀਸਦੀ, 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ 15.8 ਫੀਸਦੀ, 25 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ 16.2 ਫੀਸਦੀ, 30 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ 16.3 ਫੀਸਦੀ, 35 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ 16.8 ਫੀਸਦੀ, 40 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ 17 ਫੀਸਦੀ, 45 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ 16.6 ਫੀਸਦੀ, 50 ਤੋਂ 54 ਸਾਲ 16.2 ਫੀਸਦੀ, 55 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ 16 ਫੀਸਦੀ, 60 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ 15.7 ਫੀਸਦੀ, 65 ਤੋਂ 69 ਸਾਲ 15.2 ਫੀਸਦੀ, 70 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ 14.6 ਫੀਸਦੀ, 75 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ 14.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 13.3 ਫੀਸਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡ੍ਰਿਪੈਸ਼ਨ?
ਡਾਕਟਰ ਗੈਬੀ ਸੇਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।"
ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੀਟੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਗੈਬੀ ਸੇਠੀ ਮੁਤਾਬਕ,
ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਕੋਈ ਪਾਗਲਪਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 35%+ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ/ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ/ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ (ਘਬਰਾਹਟ) ਜਾਂ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ (ਸ਼ਰਾਬ, ਗੋਲੀਆਂ, ਡਰੱਗਜ਼) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। - ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ
ਗੰਭੀਰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰੋਟੋਨਿਨ ਅਤੇ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ (ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ) ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਇੰਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ (Early Warning Signs)
- ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ।
- ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ।
- ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ)।
- ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ।
- ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ।
- ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ" ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ (Causes of Depression)
ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਨ
- ਦਿਮਾਗੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿਸਟਰੀ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬੋਝ।
- ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਣਾਅ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼, ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ/ਵਿਛੋੜਾ।
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ
- ਗੱਲਬਾਤ (Communication): ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।
- ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ (Professional Help): ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ (Therapy) ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਝਿਜਕ (Stigma) ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ: ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ (Psychiatrist) ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ, ਯੋਗ, ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,
"ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।"