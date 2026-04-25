World Malaria Day 2026: ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 10 ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਮਲੇਰੀਆ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ...
Published : April 25, 2026 at 3:28 PM IST
World Malaria Day 2026: ਮਲੇਰੀਆ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ "ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2025" (ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 282 ਮਿਲੀਅਨ(28.2 ਕਰੋੜ) ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। WHO ਦੀ "ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2024" ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਕਾਰਨ 610,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ 282 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਲੇਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਓ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 10 ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...
ਮਲੇਰੀਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਲੇਰੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਛਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਨਾਮਕ ਪਰਜੀਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਾਦਾ ਐਨੋਫਲੀਜ਼ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਛਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ; ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
- ਬੁਖਾਰ:
ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੁਖਾਰ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਸਿਰ ਦਰਦ:
ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇਜ਼, ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਪੈਰਾਸਾਈਟ) ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਰੰਤ ਮਲੇਰੀਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲਾਗ ਹਨ।
- ਥਕਾਵਟ:
ਬੁਖਾਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ:
ਗੰਭੀਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ (ਮਾਇਲਜੀਆ-ਆਰਥਰਲਜੀਆ) ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫਲੂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਪਰਜੀਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਲੇਰੀਆ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਲੀ:
ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ:
ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੀਲੀਆ:
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ, ਮਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੀਲਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਤਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ:
ਤਿੱਲੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ:
ਗੰਭੀਰ ਮਲੇਰੀਆ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੰਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਅਨੀਮੀਆ:
ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਹੇਠ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)