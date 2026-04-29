World Immunization Week: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ

World Immunization Week: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : April 29, 2026 at 4:25 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਭਵਿੱਖ ਉਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ' (Routine Immunization) ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ? ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (World Health Organization) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
“ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ”
ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਫ਼ਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਏਮਜ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੱਢਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਡਾ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼' ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਜ਼ਨ (5.0) ਤਹਿਤ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਿਵਸ (Immunization Day) ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਫਰਕ: ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (NFHS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 73% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 78% ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਸ਼ਾ (ASHA) ਅਤੇ ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ (ANM) ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਠਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ (Slums) ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Drop-outs)। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।"- ਡਾ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੱਢਾ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ- ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ASHA ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (National Rural Health Mission) ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵਰਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। NFHS-5 ਅਤੇ NITI AYOG ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ASHA-ANM ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ UNICEF-Punjab Joint Review 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ASHA ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਘੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Postgraduate Institute of Medical Education and Research 2023 ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ASHA ਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ।
ਡਰ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ - ਕੀ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ?
ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ (Pentavalent) ਜਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਟੀ. (DPT) ਦਾ ਟੀਕਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੱਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਨ "ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ (Antibodies) ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ' (Pentavalent) ਵਰਗੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਜਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਠੰਢੀ ਪੱਟੀ (ਕੋਲਡ ਸਪੰਜਿੰਗ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ।
ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਂਝਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ (Cervical Cancer) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਬਾਂਝਪਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਡਾ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਟੀਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਂਝਪਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਡਾ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਾ. ਮੰਜੂ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
"ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਲਗਭਗ 100% (103%) ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਖਸਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 14–15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"- ਡਾ. ਮੰਜੂ ਬਾਂਸਲ
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ- ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ?
ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮੰਜੂ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 11 ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਬੀ., ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ, ਪੋਲੀਓ, ਡਿਪਥੀਰੀਆ (ਗਲਘੋਟੂ), ਟੈਟਨਸ, ਪਰਟੂਸਿਸ (ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ), ਐਚ.ਆਈ.ਬੀ. (ਹੀਮੋਫਿਲਸ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਟਾਈਪ ਬੀ), ਨਿਮੋਕੋਕਲ, ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ, ਮੀਜ਼ਲਜ਼ (ਖਸਰਾ) ਅਤੇ ਰੁਬੈਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਐਚਪੀਵੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਬਾਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੈ। Health Management Information System (HMIS 2023–24) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 0–2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰ 93.96% ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 93.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ'। National Family Health Survey (2019–21) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 87.5% ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Universal Immunization Programme ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ।
ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ WHO ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਕੀ ?
World Health Organization (WHO) ਦੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90% ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 80% ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਸਰਾ-ਰੁਬੇਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 95% ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। WHO ਦਾ Expanded Programme on Immunization (EPI) ਤੇ Immunization Agenda 2030 ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ UIP ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
- WHO ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ “Leave no one behind” ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ (Zero-dose), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ Cold Chain ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਕੇ 2°C ਤੋਂ 8°C ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੂਈ ਅਤੇ ਸਿਰੰਜ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, Auto-disable syringes ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸੂਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
- WHO AEFI (Adverse Event Following Immunization) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਕੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸੁਜਨ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਟੀਕਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ Microplanning ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।
- WHO ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ-A, ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
- ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ WHO ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ? ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
- ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ
- ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ? ‘ਲਾਲ ਪਰੀ’ ਪੀਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਹਰੇ, ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
- ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ ?