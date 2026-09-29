ਦਿਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ! ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ...
ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਲ (Healthy Heart) ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 29, 2026 at 5:24 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਲ ਦਿਵਸ' (World Heart Day) ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਥੀਮ "Don't Miss a Beat" ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਲ (Healthy Heart) ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?
ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੜਬੜ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆਂ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਮਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੰਡ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਜਿਆਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਖੁਰਾਕ ?
ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ: ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ (Whole Grains): ਕਣਕ, ਓਟਸ, ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਵਰਗੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
- ਨਮਕ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ: ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
- ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼: ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਮਨੀਆਂ (arteries) ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਹੀ ਫੈਟਸ ਦੀ ਚੋਣ: ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ ਵਰਗੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
"ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਜਿੰਮ ਕਰੋ। ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।"- ਡਾ. ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ?
ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ (Physical Activity) ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਵਾਈ ਹੈ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਸਰਤ: ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ (Brisk Walk), ਜੋਗਿੰਗ, ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ: ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਿਤ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅੱਪ
ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।"-ਡਾ. ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
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