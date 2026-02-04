ETV Bharat / health

World Cancer Day: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ: ਵਧੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 5 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ

ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Breast cancer
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ (Etv Bharat)
Published : February 4, 2026 at 8:16 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਰੀਜ਼, ਹਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Breast cancer
ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਿੱਖ ਲੱਛਣ (Etv Bharat)

ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਵਧੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਓਵਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ:

  • ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 159 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
  • ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 37 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
  • ਓਵਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 37 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਤ ਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ?

ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਝਿਜਕ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Breast cancer
ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਇਹ ਖੁਰਾਕ (Etv Bharat)

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:

  • ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 3388 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1457 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
  • ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4043 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1738 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
  • ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1028 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 442 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਬ੍ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ-ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯਤਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਓ ਜਾਧਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ 20 ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਓਵਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਰਾਹ

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਸਟ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਓਵਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਹੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

