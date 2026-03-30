150 'ਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੇਖਬਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਈਪੋਲਰ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਨਸੈਂਟ ਵੈਨ ਗੌਗ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : March 30, 2026 at 6:15 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਪੋਲਰ ਇੱਕ ਡਿਸੋਡਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ 150 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਡ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਪੋਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ?
ਦਰਅਸਲ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇੱਕ ਮਨੋਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੜ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਗਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਰਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਡਾਕਟਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਿਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਦੌਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਕਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" - ਡਾ. ਰੁਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ
ਡਾਕਟਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੂੜ ਨੂੰ ਮੈਨਿਕ ਐਪੀਸੋਡ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲਾਜ
ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਰੋਗ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਕਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੈਰਪੀ ਆਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।