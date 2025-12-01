ETV Bharat / health

HIV ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ? ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ।

World Aids Day
HIV ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 1, 2025 at 2:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

[ਸ਼੍ਰੇਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]

ਸ਼ਿਮਲਾ/ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਵਿਸ਼ਵ ਏਡਜ਼ ਦਿਵਸ (World AIDS Day) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕੇਐਨਐਚ (ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਹਸਪਤਾਲ) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਏਆਰਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਮੁਕਤ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮੇਲਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਵੀ ਮੇਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ HIV-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸੀਨੀਅਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, HIV-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਨਿਯਮਤ ART, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?

ਡਾ. ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਰਾਹੀਂ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 15%–45% ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਏਆਰਟੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?

ਡਾ. ਜਯੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PMTCT (ਮਾਂ-ਤੋਂ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਣੇਪੇ ਤੱਕ ART ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਹਾਜਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ HIV-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ART ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ HIV-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ, ਮਾਂ ਨੂੰ ART ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦਾ?

ਡਾ. ਜਯੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ/ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਘੱਟ CD4 ਗਿਣਤੀ, STI, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੈਜੀਨੋਸਿਸ, ਅਤੇ HIV ਦੀ ਲਾਗ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਵਾਈ (PEP) ਬੱਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ

KNH ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, HIV-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ HIV ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਹਰ ਜੋੜੇ ਲਈ HIV ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਡਾ. ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ HIV ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ STIs ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ANC) ਦੌਰਾਨ HIV ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਤੀ/ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹੈ?

ਡਾ. ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ HIV-ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਖਮ 14-20% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 43% ਤੱਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ART ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ART ਨੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 2-25% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਲਾਗ ਦਾ ਜੋਖਮ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸੀਨੀਅਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਗ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ/ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋਖਮ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਧੀ ਚੁਣਨਾ ਅਹਿਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਮਹਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ- ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲੀਵਰੀ (ਆਮ ਜਾਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1000 ਕਾਪੀਆਂ/ml ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਧੀ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਐਂਟੀਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਜੋਖਮ

ਡਾ. ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜੋਖਮ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 0.3% ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 0.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ART 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ <50 ਕਾਪੀਆਂ/ml (ਅਣਪਛਾਤਾ) ਹੈ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।

TAGGED:

HIV TEST NECESSARY FOR COUPLES
WORLD AIDS DAY
HIV INFECTION FROM BREASTFEEDING
HIV ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ
WORLD AIDS DAY 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.