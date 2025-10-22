ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ
ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ...
Published : October 22, 2025 at 3:33 PM IST
LIPSTICK HARMFUL FOR HEALTH: ਲਿਪਸਟਿਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਡਮੀਅਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧਾਤ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਰੰਗੀਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਜੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਸਿਨੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ...
ਲਿਪਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ...
ਕੈਡਮੀਅਮ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਡਮੀਅਮ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਸਾ: ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੰਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਾਂਝਪਨ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰੋਮੀਅਮ: ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਸਿਨੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਕਰੋਮੀਅਮ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ: ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਿਪਸਟਿਕ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ
ਲਿਪਸਟਿਕ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਤਾਂ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀਸਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ-ਮੁਕਤ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਪ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ: ਮਾਹਰ "ਲੀਡ-ਮੁਕਤ" ਜਾਂ "ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ" ਲੇਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਉਤਪਾਦ ਵਰਣਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: ਲਿਪ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਧਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਕਲਪ: ਮਾਹਰ ਚੁਕੰਦਰ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਕੋਕੋ ਬਟਰ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਿਪ ਕਲਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)