ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਦਾਨ! ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹਾ ਪਰ...

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Published : March 4, 2026 at 3:10 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗ ਦਾਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਗ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅੰਗ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਅੰਗ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 15,436 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,784 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 5,651 ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 63.38% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ 36.60% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਾਨੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। donatelife.org.in ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 500,000 ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 300,000 ਲੋਕ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 175,000 ਤੋਂ 200,000 ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13,476 ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ETV ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾਨੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,491 ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,643 ਜੀਵਤ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 840 ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,367 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਾਂ 30% ਜਦਕਿ 3,124 ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਾਂ 70%। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13,426 ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,791 ਜੀਵਤ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 1,635 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨ।

ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,939 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਾਂ 37% ਜਦਕਿ 8,486 ਮਰਦ ਸਨ ਜਾਂ 63%। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਗ ਮਿਲੇ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਾਨੀ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਗੁਰਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਹਨ?

ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ

ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 4.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਈ।

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ?

ਪੀਆਈਬੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਵਰਗੇ ਅੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

NOTTO (ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗਨ ਐਂਡ ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਅਨੁਸਾਰ, 2013 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 20,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18% ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2024 ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2024 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 18,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। NOTTO ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ

PIB ਅਤੇ NOTTO ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ, ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 53,198 ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, 13,476 ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 4,901 ਜਿਗਰ, 253 ਦਿਲ, 228 ਫੇਫੜੇ, 44 ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਅਤੇ 9 ਛੋਟੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 9105 ਗੁਰਦੇ, 2847 ਜਿਗਰ, 151 ਦਿਲ, 133 ਫੇਫੜੇ, 19 ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਅਤੇ 4 ਛੋਟੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਹਨ

www.gov.wales, unos.org, copilot.com ਅਤੇ www.kidney.org ਅਨੁਸਾਰ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੇ ਦਾਨੀ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਿਸ਼ੂ ਮੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਾਰਕਰ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿਗਰ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰਦੇ ਦਾਨੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਡਨੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਤ ਅੰਗ ਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ

www.donatelife.org.in ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2% ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60590 ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਜਦਕਿ 18724 ਜਿਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

NOTO ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ NCR ਵਿੱਚ 2012 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ 2136 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 2020 ਵਿੱਚ 1205, 2021 ਵਿੱਚ 1750, 2022 ਵਿੱਚ 3795, 2023 ਵਿੱਚ 4341 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 4397 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, 2018 ਵਿੱਚ 1545 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 2019 ਵਿੱਚ 1414, 2020 ਵਿੱਚ 776, 2021 ਵਿੱਚ 1479, 2022 ਵਿੱਚ 1846, 2023 ਵਿੱਚ 2011 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 2255 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 802, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1249, 587, 1146, 1327, 1641, 1779 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ, 2018 ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2019 ਵਿੱਚ, 928 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, 2020 ਵਿੱਚ 744, 2021 ਵਿੱਚ 1004, 2022 ਵਿੱਚ 1437, 2023 ਵਿੱਚ 1395 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 1482 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2024 ਵਿੱਚ, 1024 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, 2018 ਵਿੱਚ 761 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 838 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2022 ਵਿੱਚ 1073 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 1037 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 2018 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 562 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 898 ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ 2018 ਵਿੱਚ 1,015 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 2018, 2020 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਾਲਾਂ (2024, 2023, 2021 ਅਤੇ 2019) ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਰਲ 2019, 2021, 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2022 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

2024 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਤੁਰਕੀ, ਇਟਲੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NOTTO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਅੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ NOTTO ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1994 ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਅੰਗ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

www.orfonline.org ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.5 ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ 1 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗਤ 15 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। CGHS ( ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਾਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗਤ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕੱਠੇ 30 ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

