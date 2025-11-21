ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਸਾਦੇ ਤੋਂ ਸਾਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ?
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
- ਆਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਉਣਾ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ, ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ
ਏਮਜ਼ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਲਈ ਕਈ ਜੈਵਿਕ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ, X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆਦਿ।-ਏਮਜ਼ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਲੰਬੀ ਉਮਰ: ਔਰਤਾਂ ਔਸਤਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ: ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ: X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਬੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ।
- ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ।
- ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
- ਭਰਮ
- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਚਾਣ ਖੋਹਣਾ।
- ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਕ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਕਾਰਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ)। ਇਹ ਖੂਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਘੰਟੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਮਿਲੇ।
- ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਤਾਜੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਘੱਟ ਖੰਡ-ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ।
- ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?
ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਧਾਤਮਕ ਉਤੇਜਨਾ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ
