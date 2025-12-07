ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ? ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੱਲ
ਕੀ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : December 7, 2025 at 11:21 AM IST
ਐੱਚਆਈਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਚਆਈਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਵਾਇਰਸ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ 10 ਐੱਚਆਈਵੀ-ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਐਂਟੀ-ਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮਬੀਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਕਾ, ਇਮਿਊਨ-ਐਕਟੀਵੇਟ ਡਰੱਗਸ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ: ਵਾਇਰਸ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਬਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ?
- ਏਆਰਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
- ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।
- ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ CD8+ T ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ (ਏਆਰਟੀ) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਕੰਮਬੀਨੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਕਾ, ਇਮਿਊਨ-ਬੂਸਟਿੰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ HIV ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
