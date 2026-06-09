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ਕੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?

Roche ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

CANCER NEWS DRUG OR INJECTION
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 9, 2026 at 2:49 PM IST

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CANCER NEWS DRUG OR INJECTION: ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਬਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ Roche ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਟੇਸੈਂਟਰਿਕ ਐਸਸੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। Roche ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (DCGI) ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (NSCLC) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Tecentriq SC ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ 3.7 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ CGHS ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ Roche ਆਪਣੇ "ਬਲੂ ਟ੍ਰੀ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 80,000 ਲੋਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟੇਸੈਂਟਰਿਕ ਐਸਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗੀ।-ਡਾ. ਸ਼ਿਵਬਾਲਨ ਸ਼ਿਵਨੇਸਨ, Roche ਫਾਰਮਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ

ਇਸਦੀ ਦਵਾਈ ਟੇਸੈਂਟਰਿਕ ਐਸਸੀ ਨੂੰ 85 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾੜੀ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।-Roche

ਕੀ Tecentriq SC ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਹੈ?

Tecentriq SC ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ

ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾੜੀ (IV) ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (DCGI) ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਨਾਨ-ਸਮਾਲ ਸੈੱਲ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ (NSCLC) ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਟੇਜ਼ੋਲੀਜ਼ੁਮੈਬ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3.7 ਲੱਖ ਹੈ।

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CANCER NEWS DRUG OR INJECTION

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