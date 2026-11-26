ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? FSSAI ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ?
ਬਿਸਲੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਅਤੇ ਪੌਲੀਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 1:13 PM IST
ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਿਸਲੇਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਬਿਸਲੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਅਤੇ ਪੌਲੀਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ (PAHs) ਵਰਗੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਲੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਰ ਬੋਤਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਅਤੇ ਪੌਲੀਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ (PAHs) ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ?
ਬਿਸਲੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਅਤੇ ਪੌਲੀਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ (PAHs) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਓਜ਼ੋਨ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਲੂਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਮੇਹੁਲ ਗੋਹਿਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, PAHs ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਾਲਣ ਦੇ ਜਲਣ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ PAHs ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ PAHs ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। PAHs ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।-ਡਾ. ਮੇਹੁਲ ਗੋਹਿਲ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਮੇਹੁਲ ਗੋਹਿਲ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਕੈਂਸਰ (IARC), ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਇੱਕ ਕਾਰਸਿਨੋਜਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ DNA ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ PAH ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ DNA ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਆਦ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਜਾਂ PAH ਪੱਧਰ 10 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਮੇਹੁਲ ਗੋਹਿਲ
ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਬੋਤਲ ਦੀ ਸੀਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਸਗੋਂ ਠੰਢੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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