ETV Bharat / health

ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਣ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

HIGH BLOOD PRESSURE CAUSES
HIGH BLOOD PRESSURE CAUSES (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 20, 2025 at 11:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਵਧਦੇ ਹਨ?

ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ, ਜੋ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿਮਾਗੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?

ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਟਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਗ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ

  • ਅਨੁਕੂਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
  • ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
  • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ
  • ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ

ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਝੁਕਣਾ, ਬਾਂਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸੇਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਦੇਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸੇਠੀ

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  • ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
  • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
  • ਸੋਜ
  • ਵੱਧ ਦਿਲ ਦੀ ਦਰ
  • ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ
  • ਦੌਰੇ
  • ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਦਰਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 180/120 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 160/110 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

  1. ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
  2. ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
  3. ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  4. ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ
  5. ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
  6. ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣਾ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ

FAST ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. F – ਚਿਹਰਾ: ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
  2. A- ਬਾਹਾਂ: ਕੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ?
  3. S- ਬੋਲੀ: ਕੀ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
  4. T- ਸਮਾਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

STROKE SYMPTOMS
HIGH BLOOD PRESSURE SYMPTOMS
HIGH BLOOD PRESSURE TREATMENT
STROKE TREATMENT
HIGH BLOOD PRESSURE CAUSES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੈ ਭਾਰੀ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ, ਬੇਜਾਨ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਇਹ ਤੇਲ, ਮਿਲਣਗੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.