ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ 'Ice Therapy' ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਆਈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : August 11, 2026 at 12:00 PM IST
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੀਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ ਦੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਬਾਥ ਜਾਂ ਆਈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੀਨਾ ਖਾਨ ਅਜੇ ਸਟੇਜ 3 ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ?
ਆਈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਥਲੀਟ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਸੋਜ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ: ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਭਾਰੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਥਲੀਟ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਰਕਆਊਟ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਸੋਜ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਵਧਾਉਦਾ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ: ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
harvard.edu ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਠੰਢ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਹੀਂ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਜਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਵਰਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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