ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?
ਖਰਾਬ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : September 30, 2026 at 2:08 PM IST
KIDNEY STONES SYMPTOMS: ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸਲੇਟ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਨੋ ਹੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਕਸਲੇਟ ਪੱਥਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਆਕਸਲੇਟ ਪੱਥਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਕਸਲੇਟ, ਸਿਸਟੀਨ ਜਾਂ ਫਾਸਫੇਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਮੋਨੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਪੱਥਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੱਥਰੀ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਢੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਮ ਲਿਥੋਟ੍ਰਿਪਸੀ (ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ ਥੈਰੇਪੀ) ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।-ਡਾ. ਸੋਨੀ ਮਹਿਤਾ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੱਥਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੱਥਰੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਪਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਜਟਿਲ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਕਵਿਡ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਖੁਰਾਕ: ਆਕਸਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਨਟਸ, ਚਾਕਲੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
- ਜੇਨੇਟਿਕ: ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ: ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਗਠੀਆ, ਹਾਈਪਰਪੈਰਾਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਸਤ, ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ UTI ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ।
- ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਫੈਕਟਰ: ਅਰਾਮ ਪਸੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ?
ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ Solute-Solvent ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਆਕਸਲੇਟ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਜੋ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਟੇ ਫਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਟ੍ਰੇਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਥਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪੱਥਰੀ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ੍ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-