ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਾਇਰਸ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ

ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

By ETV Bharat Health Team

Published : May 18, 2026 at 12:46 PM IST

ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। WHO ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਪਲਮਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ।-ਡਾ. ਤਾਮੋਰਿਸ਼ ਕੋਲ

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਿਤ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਲਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਤਾਮੋਰਿਸ਼ ਕੋਲ

ਕੀ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ?

ਡਾ. ਤਾਮੋਰਿਸ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਬੁਖਾਰ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਪਲਮਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਪਲਮਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਪਲਮਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (HPS) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 38% ਤੋਂ 40% ਹੈ। ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 54% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਡੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੇ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।-ਡਾ. ਤਾਮੋਰਿਸ਼ ਕੋਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19, ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਪਲਮਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੁਨੀਲਾ ਗਰਗ

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ?

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 100,000 ਤੋਂ 200,000 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

