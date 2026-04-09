ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : April 9, 2026 at 3:16 PM IST
TYPE 2 DIABETES TREATMENT: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਫਿਬ-ਲਿਵਰ ਅਧਿਐਨ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਜਿਗਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਵੀਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਿਗਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਾਗ਼ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਗਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ-ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਟੀਟੋਟਿਕ ਜਿਗਰ ਬਿਮਾਰੀ (MASLD) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਚਰਬੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2045 ਤੱਕ 780 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 101 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ 136 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਫਿਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।-ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪਰਾਗ ਰਾਣਾ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਦੇ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ
- ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ
- ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ
ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਰਦ ਰਹਿਤ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ-ਅਧਾਰਤ ਟੂਲ ਜੋ ਜਿਗਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਾਓ - ਫਾਈਬਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧਾਓ।
- ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ - ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਭਾਰ ਘਟਾਓ - ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦਾ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ - ਦੱਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
- ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ - ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
