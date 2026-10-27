ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣ ਲਓ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 27, 2026 at 10:30 AM IST
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 50 ਜਾਂ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਕੈਂਸਰ (GLOBOCAN 2022) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 192,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।- ਡਾ. ਅਸ਼ਵਿਨ ਰਾਜਭੋਜ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
2023 ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਪੈਟਰਨ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।- ਡਾ. ਅਸ਼ਵਿਨ ਰਾਜਭੋਜ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਆਦਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ BRCA1 ਅਤੇ BRCA2 ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬਿਹਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰਕ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿੱਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਅਸ਼ਵਿਨ ਰਾਜਭੋਜ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੱਧ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੰਢ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨਿੱਪਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਸਭ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਅਸ਼ਵਿਨ ਰਾਜਭੋਜ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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