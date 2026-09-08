ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਜਾਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?
ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : September 8, 2026 at 11:14 AM IST
ਝਾਰਖੰਡ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਿਰੀਡੀਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਦੀਬਿਆ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 56 ਸਾਲਾਂ ਸੁਦੀਬਿਆ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂੰ ਦਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇੰਨਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੈਸ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਰਟ ਚੈਕਅੱਪ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਮੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੈਲਥ ਚੈਕਅੱਪ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਡਾਕਟਰ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈਲਥ ਚੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਨਾਰਾਇਣ
15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਗੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। -ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ
ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਔਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਰਟ ਚੈੱਕਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
- ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ
- ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਚਲਣ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਦਬਾਅ
- ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਡਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਚੇਨੀ
- ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ
- ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ
- ਠੋਢੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜਲਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ
ਪਹਿਲਾਂ ECG ਨਾਰਮਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ECG ਨਾਰਮਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ECG, ਸੀਰੀਅਲ ECG ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਗੈਸ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ECG ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।-ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ?
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਟੱਡੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਗੈਸ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਹੇਮੰਤ ਨਾਰਾਇਣ
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