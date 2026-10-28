ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ, ਤਾਂ...
ਬੋਨ ਮਿਨਰਲ ਡੈਨਸੀਟੋਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਤੇਜ਼, ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ DEXA ਸਕੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 12:58 PM IST
OSTEOPOROSIS SYMPTOMS AND CAUSES: ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਛਿੱਕ ਜਾਂ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛਿੱਕਣਾ, ਖੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਡੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੋਨ ਮਿਨਰਲ ਡੈਨਸੀਟੋਮੈਟਰੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਰਲੀ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਬੋਨ ਮਿਨਰਲ ਡੈਨਸੀਟੋਮੈਟਰੀ ਸਕੈਨ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ DEXA ਸਕੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਡਡ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਈਆਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੈਨ 10 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨ ਮਿਨਰਲ ਡੈਨਸੀਟੋਮੈਟਰੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ
- 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀ
- ਮੀਨੋਪੌਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਹੋਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (HRT) ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
- 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਟਾਈਪ 1 ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ, ਹਾਈਪਰਪੈਰਾਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) 21 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 125 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ?
- ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
- ਉੱਪਰਲੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਜਾਂ ਗੋਲ ਹੋਣਾ।
- ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦਰਦ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣਾ।
ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ।
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ।
- ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਵਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ।
- ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
- ਸਕੈਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
- ਢਿੱਲੇ-ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਪਾਂ ਜਾਂ ਬਟਨ ਨਾ ਹੋਣ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕਸਰਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ
- ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਲਿੱਪ ਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਕੈਨ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। DEXA ਸਕੈਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
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