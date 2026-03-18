ETV Bharat / health

HPV ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ?

HPV ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 18, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: HPV ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 159 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਵਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ETV Bharat)

HPV ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?

HPV ਟੀਕਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਆਬਾਦੀ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ HPV ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਰ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਅ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈਂਸਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ HPV ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ 1% ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।- ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

HPV VACCINATION RECORD
WHY IS HPV VACCINATION IMPORTANT
HPV VACCINATION IN INDIA
ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ
HPV VACCINATION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.