ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਕੀ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਜਾਣੋ
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Published : November 29, 2026 at 11:03 AM IST
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੰਢ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ ਜਾਂ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੈਨ 'ਚ ਟਿਊਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਢ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਇਸਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਗੰਢ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੀ.ਬੀ, ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਗੰਢ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਕੈਨ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਸਕੈਨ ਗੰਢ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਗੋਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਯਾਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਰੀਸੈਪਟਰਾਂ (ER/PR) ਅਤੇ HER2 ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।-ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਗੋਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਯਾਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ
ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਯੂਨੋਹਿਸਟੋਕੈਮਿਸਟਰੀ (IHC) ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਰਕਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ, ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਟਿਊਮਰ ਅਸਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਮੈਟਾਸਟੈਸਿਸ (ਫੈਲਣ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ?
- ਫਾਈਨ ਨੀਡਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ (FNAC): ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤਰਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੈੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੋਰ ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ: ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਐਚਸੀ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
- ਸਰਜੀਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ: ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੰਢ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬਾਇਓਪਸੀ: ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗੰਢ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।-ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਗੋਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਯਾਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ
ਕੀ ਹਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੋਸ ਟਿਊਮਰਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਅਕਸਰ ਖੂਨ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟੈਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਹੀ ਇਲਾਜ
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
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