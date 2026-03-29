ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ, ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ, ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
Published : March 29, 2026 at 10:08 AM IST
ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (UTIs) ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਛੋਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।-ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ, ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਮ.ਆਰ
ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਦਤਾਂ
ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ: ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.5 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਆਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ: ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (UTIs), ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਲੈਡਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਬਲੈਡਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਦਤ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋ।
ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪੂੰਝਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (UTI) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪੂੰਝੋ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪੂੰਝਣ ਨਾਲ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਨਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬਣੋ: ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ (UTIs) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੇਥਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਥਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਲੈਡਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ: ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (UTIs) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਮੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਲੇ-ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTI) ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।-ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਮ.ਆਰ
UTI ਦੇ ਲੱਛਣ
ਮੈਡਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੈਡਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਖੂਨੀ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂਦਾਰ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਗੰਧ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ (ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ)
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲਣ
- ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ
- ਬਲੈਡਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ।
- ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ, ਕੰਬਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
- ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
- 101°F (38.3°C) ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ
- ਕੱਛ, ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਲਾਲੀ
- ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਲਝਣ (ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ UTI ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)
- ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
- ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ (ਕਈ ਵਾਰ)
