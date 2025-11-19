ETV Bharat / health

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

INFLUENZA VIRUS IN WINTER
INFLUENZA VIRUS IN WINTER (ETV Bharat)
INFLUENZA VIRUS IN WINTER: ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਡਾ. ਨਵੀਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲੂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਵੀਦ ਸ਼ਾਹ

ਫਲੂ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਡਾ. ਨਵੀਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲੂ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਲੂ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਵੀਦ ਸ਼ਾਹ

ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀ ਹੈ?

ਡਾ. ਨਵੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲੂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਬੁਖਾਰ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਖੰਘ ਅਤੇ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਖੰਘ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ ਫਲੂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਢੀ, ਸੁੱਕੀ ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਫਲੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਵੀਦ

ਡਾ. ਨਵੀਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੰਢਾ ਮੌਸਮ ਵਾਇਰਸਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਨਵੀਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ

ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ?

ਡਾ. ਨਵੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਘਦਾ, ਛਿੱਕਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਨੁਸਾਰ, ਬੂੰਦਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਫਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਡਾ. ਨਵੀਦ

ਕੀ ਫਲੂ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲੂ ਤੋਂ 100% ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਹਨ।

ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  1. ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  3. ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
  4. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  5. ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  6. ਇਸ ਫਲੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

