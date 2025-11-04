ਆਖਿਰ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : November 4, 2025 at 11:05 AM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜੇ ਸਵੈਟਰ, ਮਫਲਰ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਕਪਿਲ ਚੌਹਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਨਮੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਚਾਨਕ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਜਾਂ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਖੰਘ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਕਪਿਲ ਚੌਹਾਨ
ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਠੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਦੀ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਬਲਗ਼ਮ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਘੱਟ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ: ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਨੋਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੱਕ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 3-4 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੜ, ਧੂੰਆਂ, ਪਰਾਗ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਦੇ ਕਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਐਲਰਜੀ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਮੇ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਈਨਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਪਿਲ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਖੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਕਪਿਲ ਚੌਹਾਨ
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
- ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ
- ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ
- ਗਲੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
- ਖੰਘ (ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ)
- ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼/ਦਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਐਲਰਜੀ (ਧੂੜ, ਧੂੰਏਂ ਜਾਂ ਪਰਾਗ ਕਾਰਨ)
- ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ
- ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ
- ਗੈਸਟਰੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
- ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ
- ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖੰਘ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 'ਮੌਸਮੀ' ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਾ. ਕਪਿਲ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਲਗਾਤਾਰ ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
- ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
- ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲਣ
- ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਪੇਟ ਦਰਦ
- ਉਲਟੀਆਂ
ਡਾ. ਕਪਿਲ ਚੌਹਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਕਪਿਲ ਚੌਹਾਨ
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ।
- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੁਝਾਅ
- ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੈਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕੇ ਰਜਾਈ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇਗੀ।
- ਤੁਲਸੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਏਜੰਟ ਹਨ।
- ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ, ਸੂਪ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਓ।
- ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
- ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7-8 ਘੰਟੇ ਸੌਂਵੋ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਖਾਓ। ਸੰਤਰੇ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਗਲੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅਪਣਾਉਣਾ।
- ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-