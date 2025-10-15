ਆਖਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ? ਜਾਣੋ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : October 15, 2025 at 11:12 AM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ 34 ਸਾਲਾ ਨੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਉਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸੀਓਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 9 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੀਨਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਨਾ ਦਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਆਰ.ਜੇ. ਮਹਾਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਡਾ. ਮਹਾਜਨ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਸੀਓਡੀ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ।" -ਡਾ. ਮਹਾਜਨ
ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
- ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ
- ਪੀਸੀਓਡੀ
- ਥਾਇਰਾਇਡ
- ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
- ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
- ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
- ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਰੋਗ
- ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ
- ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ
- ਭਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ
ਗਰਭਪਾਤ ਅਕਸਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਭਪਾਤ ਪਹਿਲੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 13 ਤੋਂ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਜਨਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਕਸਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਪੀਸੀਓਡੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਵਿਕਾਰ
- ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
- ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ
- ਜੁੜਵਾਂ
- ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਥਾਇਰਾਇਡ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਰਮੋਨ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ
- ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਵਧਾਓ ਜਾਂ ਘਟਾਓ
- ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ।
- ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ, ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਆਰ.ਜੇ. ਮਹਾਜਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਡਾ. ਆਰ.ਜੇ. ਮਹਾਜਨ
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਪਾਲਕ, ਮੇਥੀ)
- ਮੌਸਮੀ ਫਲ (ਸੇਬ, ਕੇਲਾ, ਸੰਤਰਾ)
- ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਰਾਜਮਾ
- ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਦੁੱਧ
- ਅੰਡੇ (ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ)
- ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ (ਭੂਰੇ ਚੌਲ, ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ)
- ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ
- ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ
ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ?
- ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਨੈਕਸ
- ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਘੱਟ
- ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਜਾਂ ਮੱਛੀ
- ਗੈਰ-ਸਵੱਛ ਭੋਜਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-