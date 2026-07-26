ਆਖਿਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਝੜਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : July 26, 2026 at 1:09 PM IST
ਪੰਚਕੂਲਾ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚਮੜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਸਿਕਾਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਲ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਿਕਾਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਲ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles (fauces) ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਗੰਜਾਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਏਰੀਆਟਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਧੱਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੋਪੜੀ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ
ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਇਰਨ, ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ
ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਝੜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਗੰਜਾਪਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਝੜਨ ਅਤੇ ਗੰਜਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਲ ਝੜਨ/ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਮੇਲਾਨਿਨ ਨਾਮਕ ਪਿਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਪੂਰਕ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ
ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਜੇਪਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ PRP ਯਾਨੀ ਪਲੇਟਲੇਟ-ਅਮੀਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ
ਪੀਆਰਪੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ?
ਪੀਆਰਪੀ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਲੇਟਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਖੂਨ ਕੱਢਣਾ, ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ 3-4 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ
ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਓ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੈਲੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਪੈਟਰਨ ਗੰਜਾਪਨ (ਗੰਜਾਪਨ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਸਤਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਸਤਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੰਜਾਪਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ
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