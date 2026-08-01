40 ਤੇ 50 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ?

40 ਤੇ 50 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ?
ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ...
Published : August 1, 2026 at 7:26 PM IST
OVARIAN CANCER SYMPTOMS: 40 ਅਤੇ 50 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ, ਥਕਾਵਟ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ - ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਭਾਈਲਾਲ ਅਮੀਨ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿੱਲਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੱਖਰੇ
ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ, ਹੌਟ ਫਲੈਸ਼ਜ਼, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਲਣਾ, ਪੇਡੂ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਉਮਰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ, ਬਾਂਝਪਨ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ
ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਪੇਡੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਜਾਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ CA-125 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਪੇਡੂ ਦਾ ਦਰਦ (ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ, ਫਾਈਬਰੋਇਡ, ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ !
ਡਾ. ਇਤੀ ਪਾਰਿਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)