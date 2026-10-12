ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
Published : October 12, 2026 at 4:03 PM IST
SAME CANCER DIFFERENT TREATMENT: ਜਦੋ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਰੁਟੀਨ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਵਾਈ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਦਵਾਈ' 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਖਾਸ ਜੈਵਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਅਣੂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛਾਤੀ, ਫੇਫੜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁਣ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬਾਇਓਮਾਰਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਬਾਈਓਲੌਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ, ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਵਰਗੇ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਟਿਊਮਰ ਦੇ DNA ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਖਾਸ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਜੇਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅੱਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਲਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜੀਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। -ਡਾ. ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ-ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਸਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਜੇਨੇਟਿਕ ਮਾਰਕ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
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