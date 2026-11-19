ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਸ਼ੂਗਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 19, 2026 at 12:34 PM IST
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ HbA1c ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਆਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਜੀ ਨਹੀਂ... ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੁੱਪਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੌਰਭ ਖਿਸਤੇ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਖੂਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੌਰਭ ਖਿਸਤੇ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਤਰਾ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੌਰਭ ਖਿਸਤੇ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ UACR ਹੈ, ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ eGFR ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।
ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲਓ, ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਲਓ।
- ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਟਾਈਪ 1 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਆਮ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਡਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੌਰਭ ਖਿਸਤੇ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-