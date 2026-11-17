ਆਖਿਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪੀਲੀਆ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੰਭੀਰ
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 17, 2026 at 2:24 PM IST
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਚਿੰਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਲੀਆ ਚਾਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪ੍ਰਿਯਾ ਸਾਹੂ, ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਪੀਲੀਆ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਲ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫੈਦ ਹਿੱਸਾ ਪੀਲਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪ੍ਰਿਯਾ ਸਾਹੂ, ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ?
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪ੍ਰਿਯਾ ਸਾਹੂ, ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ।
ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ: ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੱਟੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀਲੀਆ: ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਣਾ: ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੀਲ ਪੈਣਾ: ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਈਰਲ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂਚ?
ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਮੱਥੇ ਜਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਉਂਗਲੀ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਫੈਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪ੍ਰਿਯਾ ਸਾਹੂ, ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਪੀਲੀਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਡਾਕਟਰ ਚਮੜੀ ਸਕੈਨਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੀਲੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪ੍ਰਿਯਾ ਸਾਹੂ, ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ?
- ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ: ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ: ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਕੋਈ ਲਾਗ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ।
- ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ: ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਧੁੱਪ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ?
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਦਿਖੇ
- ਪੀਲੀਆ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇ
- ਬੱਚਾ ਸੁਸਤ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋ
- ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ।
- ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਏ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਧਨੁਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਵੇ।
- ਟੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਗਹਿਰਾ ਹੋ
- ਪੀਲੀਆ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ।
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