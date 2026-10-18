ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਲਓ ਕਾਰਨ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : October 18, 2026 at 12:56 PM IST
KNEE PAIN AFTER PANDAL HOPPING: ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥਕਾਵਟ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ, ਸਖ਼ਤ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿਚਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜੁੱਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ, HOD, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਕੇ ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲ, CMRI, ਕੋਲਕਾਤਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ 'ਪੈਟੇਲੋਫੇਮੋਰਲ ਦਰਦ ਸਿੰਡਰੋਮ' ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਦ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਜਾਂ ਬੈਚੇਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸੋਜ, ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੋਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਮੁੜਨ, ਪੈਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ, HOD, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਕੇ ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲ, CMRI, ਕੋਲਕਾਤਾ
ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
- ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੋਲਡ ਪੈਕ ਨਾਲ ਸੇਕ ਲਓ।
- ਅਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਲੰਬੀ ਸੈਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਓ।
- ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਓ।
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ?
- ਸੋਜ
- ਤੇਜ਼ ਦਰਦ
- ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
- ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ
- ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
ਜੇਕਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ, HOD, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਕੇ ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲ, CMRI, ਕੋਲਕਾਤਾ
ਗੋਡੇ ਬਦਲਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਬੋਟਿਕ-ਸਹਾਇਕ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਜਨ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ
ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਗਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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