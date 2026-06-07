ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : June 7, 2026 at 11:51 AM IST
ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਯੂਰੇਟਿਕਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਡੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੀਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਉਲਟ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਗੈਸਟਰੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਜਾਂ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸੋਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟੀਸੋਲ (ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਫੀ, ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਢਿੱਲੇ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਓ। ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਜਲਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੂਲ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਤੁਰੋ।
- ਠੰਢਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪੱਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਗਰਮੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਜੈੱਲ ਪੈਕ 'ਤੇ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੌਰਾਨ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਥਕਾਵਟ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ
- ਪਿਆਸ ਵਧਣਾ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
- ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ
- ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ
ਗਰਮੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
- ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
- ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
- ਮਤਲੀ
- ਗਰਮੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਸਮਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 70 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਉਲਝਣ
- ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
- ਚਿੰਤਾ
- ਵੱਧ ਦਿਲ ਦੀ ਦਰ
- ਕੰਬਣਾ
ਗੰਭੀਰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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