ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਈ ਸਰਜਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣਾ?

ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਈ ਸਰਜਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣਾ?
ਅਦਾਕਾਰ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਫਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ।
Published : July 14, 2026 at 10:38 AM IST
'ਪਾਵਰ ਸਟਾਰ' ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਫਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ?
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਟਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਿਨਸ਼ਾ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿਊਬਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਵਲਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਮੈਡਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਂਹ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ) ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਟੈਂਡੀਨਾਈਟਿਸ - ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡੀਨਾਈਟਿਸ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਟੈਂਡੀਨਾਈਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਨ ਦੇ ਸੰਕੁਚਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਬਰਸਾਇਟਿਸ - ਬਰਸਾਇਟਿਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਇਟਿਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਬਰਸਾਇਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਗੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਟੀਅਰ- ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਟੈਂਡਨ ਵਿੱਚ ਟੀਅਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ ਫਿਲਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਟੀਅਰ ਟੈਂਡਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਟੈਂਡਨ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
- 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਉਮਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਖਿਡਾਰੀ - ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਨਿਸ, ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਤਰਖਾਣ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਪੇਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਲੇਟਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ
- ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ
- ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ
- ਬਾਂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ।
- ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੌਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ।
- ਇਸ ਸੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ: ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ: ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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