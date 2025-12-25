ਚਿਕਨ ਤੇ ਪਾਲਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੌਤਾਂ, ਕੀ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ? ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਖੀਏ ਧਿਆਨ?
ਚਾਵਲ, ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ...
Published : December 25, 2025 at 9:45 AM IST|
Updated : December 25, 2025 at 10:15 AM IST
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਢੇਂਕਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਕਰੀ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹਸਪਤਾਲ (DHH) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼, ਪਕਾਏ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੋਜਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ।
ਕੀ ਹੈ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ?
ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੁਚਰਿਤਾ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਚਿਕਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚਾ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਚਾ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੀਲੋਬੈਕਟਰ, ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ, ਜਾਂ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਪਰਫ੍ਰਿੰਜੈਂਸ ਵਰਗੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੂਸ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
CDC ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ 165 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ?
ਪਾਲਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਕ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵੋਨੋਇਡ ਅਤੇ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਕ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਕ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ. ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ) ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਲ ਤੋਂ ਵਧਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਪਾਲਕ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਕਾਏ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ) ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਚਿਕਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚਾ ਚਿਕਨ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)